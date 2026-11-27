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27.11.2026 06:31:29
BW Offshore veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
BW Offshore hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte BW Offshore 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BW Offshore im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 177,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 101,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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