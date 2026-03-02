|
BW Offshore: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
BW Offshore hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,31 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,54 NOK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat BW Offshore im vergangenen Quartal 1,28 Milliarden NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BW Offshore 1,49 Milliarden NOK umsetzen können.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,68 NOK gegenüber 7,21 NOK je Aktie im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat BW Offshore 5,29 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 6,52 Milliarden NOK umgesetzt worden.
