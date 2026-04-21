Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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21.04.2026 17:47:18
BWET Soars 615% As Freight Rates Triple, Turning Shipping ETFs Into The Hottest Geopolitical Trade
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