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03.06.2026 06:31:29
BWL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BWL hat am 01.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,75 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
BWL vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,600 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,53 INR je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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