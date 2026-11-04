BWX Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BWX Technologies hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,890 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,99 Prozent auf 953,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 866,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at