BWX Technologies Aktie
WKN DE: A14V4U / ISIN: US05605H1005
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01.11.2026 21:14:11
BWX Technologies Reports Earnings on Nov. 2 2026. Here's What Investors Should Be Watching.
BWX Technologies (NYSE:BWXT) will report its third-quarter numbers for fiscal year 2026 on Nov. 2, after market close.
BWX builds nuclear reactors, components, and technologies for U.S. Navy submarines and aircraft carriers, and also makes components and microreactors for the commercial nuclear energy industry.
It is the sole nuclear fuel provider to the U.S. Navy. For decades, this has been a steady business with one demanding customer and no real competition. Yet BWX stock has fallen 40% over the past six months.
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