Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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27.07.2026 21:46:01
BWX Technologies vs. Archer Aviation: What Do the Revenue Trends of These Aerospace and Defense Companies Tell Investors?
BWX Technologies (NYSE:BWXT) operates globally to produce and sell precision nuclear components, reactors, and specialized nuclear fuel for defense programs and commercial energy applications.It completed the acquisition of Precision Components Group to add heavy-manufacturing capacity in July 2026, and for the quarter ended March 31, 2026, it reported a net income margin of 11%.Archer Aviation (NYSE:ACHR) focuses on urban air mobility, specializing in the development, manufacturing, and operation of electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft for passenger transport.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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