Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|
01.12.2025 09:20:33
BX Swiss beruft ehemaligen Swissquote-Manager in den VR
Die Schweizer Börse BX Swiss erweitert ihren Verwaltungsrat: Mit Jürg B. Schwab stösst ein erfahrener Trading-Spezialist und ehemaliger Swissquote-Manager zum Gremium.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Swissquote AG (N)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Swissquote AG (N)
|525,00
|-0,57%