CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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04.06.2026 01:00:45
'By the grace of God': Miners dig on as lab-grown diamonds change market
The rising popularity of lab-grown diamonds heaps pressure on those hunting for the natural gems.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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