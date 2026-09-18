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18.09.2026 06:31:29
Byblos Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Byblos Bank hat am 17.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Mit einem Umsatz von 53,4 Millionen USD, gegenüber 104,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 48,86 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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