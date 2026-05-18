Byc gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Byc hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 526,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 387,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 36,31 Milliarden KRW gegenüber 35,34 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at