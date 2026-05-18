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18.05.2026 06:31:29
Byc gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Byc hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 524,00 KRW gegenüber 385,00 KRW im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36,31 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,34 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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