Byc gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 824,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Byc 761,00 KRW je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 37,25 Milliarden KRW, gegenüber 39,10 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,73 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at