|
12.03.2026 06:31:29
Byc: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Byc hat am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1026,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 982,00 KRW je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Byc 49,23 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2372,00 KRW, nach 2210,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 163,17 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 165,21 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.