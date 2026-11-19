Byc präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 822,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Byc 764,00 KRW je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Byc 37,25 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 39,10 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at