BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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23.11.2026 19:21:00
BYD: Aktie fällt nach EU-Verkaufsverbot für Ti7-SUV wegen Defender-Ähnlichkeit
BYD hat ein Verkaufsverbot für seinen SUV Ti7 in der EU erhalten. Das Modell sehe dem Land Rover Defender zu ähnlich, so das Gericht. Die Aktie des chinesischen Autobauers fällt, er kündigt rechtlichen Gegenwehr an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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