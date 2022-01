BYD: Aktie legt erneut den Rückwärtsgang ein

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie des E-Autoherstellers BYD konnte nicht von dem Rebound der Märkte im gestrigen US-Handel profitieren. Im Frühen Hongkong-Handel sackte der Titel um 3,9 Prozent ab und nähert sich nun wieder einer wichtigen Unterstützung. Für Anleger sind damit jetzt diese technischen Marken von hoher Bedeutung.Die Korrektur bei der BYD-Aktie zieht sich mittlerweile seit November, nachdem der Kurs ein neues Rekordhoch bei 324,6 Hongkong-Dollar (HKD) markierte. Im neuen Jahr fiel der Kurs bis an den GD200 bei 241,8 HKD zurück. Von diesem Punkt aus startete ein erster Erholungsversuch und erreichte ein Zwischenhoch bei 272,6 HKD.Im Anschluss setzten allerdings wieder Gewinnmitnahmen ein und auch der GD50 bei 257,8 HKD, der zwischenzeitlich als Support fungierte, wurde in dieser Woche wieder nach unten durchbrochen. Jetzt notiert die Aktie wieder an der 200-Tage-Line. Es besteht aber eine realistische Chance, dass sich der Titel in der massiven Unterstützungszone, die sich zwischen 230 bis 250 HKD aufspannt, in den nächsten Wochen stabilisieren kann. Wichtig ist, dass der Kurs nicht nachhaltig unter 230 HKD absackt, da dann ein starkes Verkaufssignal ausgelöst wird.