BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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06.08.2026 22:25:00
BYD: In Brasilien rollt das erste Hybrid-Modell vom Band
Das umstrittene BYD-Werk im brasilianischen Camaçari liefert sein erstes Plug-in-Hybridauto aus. Auch bei den Verkäufen in Brasilien legt BYD zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Analysen zu BYD Co. Ltd.
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|BYD Co. Ltd.
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|BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
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