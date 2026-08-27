Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
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27.08.2026 11:12:00
BYD, Nio, Xpeng: Angriff chinesischer E-Autos trifft deutsche Hersteller im schwächsten Moment
Chinesische Konzerne fluten den Markt mit E-Autos, die gut und günstig sind. BYD eröffnet bald seine erste europäische Fabrik. Haben die deutschen Hersteller überhaupt noch eine Chance?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
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