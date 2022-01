BYD: Spannende Umkehrformation eingeleitet

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie des E-Autoherstellers BYD stand zuletzt unter Druck. Seit einigen Tagen präsentiert sich der Titel wieder freundlicher und hat nun eine interessante Chartformation ausgebildet. Gleichzeitig konnten die Bullen wichtige Unterstützungen verteidigen. Anleger achten jetzt auf diese wichtigen Marken.Seit November befindet sich die BYD-Aktie in einer Korrektur. In der vergangenen Woche setzte der Titel punktgenau auf der 200-Tage-Line bei 240 Hongkong-Dollar (HKD) auf. Im Anschluss starteten die Bullen einen Gegenangriff und der Kurs legte um rund 15 Prozent zu.In der laufenden Handelswoche setzten leichte Gewinnmitnahmen ein. Am heutigen Donnerstag zog der Titel wieder an und im frühen Hongkong-Handel verteuerte sich der Kurs um 1,2 Prozent. Damit nimmt die Aktie nun wieder Fahrt in Richtung der beiden Widerstände bei 272 und 279 HKD auf. Glückt der Sprung über diese Marken, wird ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Dieses Signal wird zusätzlich durch die dann abgeschlossene umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter (SKS) Formation verstärkt.