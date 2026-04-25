BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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25.04.2026 11:36:00
BYD: Stella Li nennt geplante EU-Quote für Local Content »verrückte Regulierung«
Die EU will die E-Auto-Förderung an die Produktion der Teile in Europa knüpfen. Die Vizechefin des größten chinesischen Autokonzerns hält davon natürlich überhaupt nichts – und hat eine klare Botschaft an die Politik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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