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BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

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Bilanz veröffentlicht 27.03.2026 17:16:00

BYD-Aktie dennoch in Grün: Tesla-Rivale vermeldet weniger Umsatz

BYD-Aktie dennoch in Grün: Tesla-Rivale vermeldet weniger Umsatz

Der E-Autobauer aus China BYD hat über seine Ergebnisse zum vierten Quartal sowie zum Gesamtjahr 2025 informiert. So hat der Tesla-Rivale abgeschnitten.

BYD hat den ersten jährlichen Gewinnrückgang seit vier Jahren gemeldet. Massive Preiskämpfe auf dem chinesischen Markt belasteten die Profitabilität erheblich.

Der Gewinn im vierten Quartal 2025 brach im Jahresvergleich um 38,2 Prozent auf 9,3 Milliarden Yuan ein, was das dritte Quartal mit Rückgängen in Folge markierte. Der Nettogewinn 2025 sank damit insgesamt um 19 Prozent auf 32,6 Milliarden Yuan.

Für BYD ist das vierte Geschäftsquartal 2025 zudem mit einem Umsatz von 179,477 Milliarden Yuan zu Ende gegangen. Vor einem Jahr wurde ein Umsatz von 297,234 Milliarden Yuan verbucht. Damit erlöste BYD weniger als erwartet worden war (247,171 Milliarden Yuan). Der Gewinn

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 lag bei 803,965 Milliarden Yuan. Damit hat das Unternehmen mehr erwirtschaftet als im Vorjahr, als der Umsatz bei 777,102 Milliarden Yuan lag. Analysten hatten vorab mit 837,875 Milliarden Yuan gerechnet.

BYD-Absatz steigt

BYD lieferte im Gesamtjahr einen Rekordwert von 4,6 Millionen Fahrzeugen aus (+7,7 Prozent zum Vorjahr). Dabei wurden erstmals über 1 Million Fahrzeuge ins Ausland exportiert.

Die BYD-Aktie im Blick

Anleger reagierten vor den jüngsten Zahlen euphorisch. In Hongkong notierte die BYD-Aktie letztlich 3,52 Prozent höher bei 94,05 Yuan.

Martina Köhler, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

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