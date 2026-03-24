Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Mehr Neuzulassungen
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24.03.2026 17:05:00
BYD-Aktie im Blick: EU-Neuzulassungen steigen leicht - Jahresstart bleibt im Minus - Tesla-Aktie fester
Volkswagen bleibt vorne
Im Februar gab es auf den großen Märkten Deutschland, Italien und Spanien insgesamt Zuwächse, während die Neuanmeldungen in Frankreich sanken. Marktführer in der EU blieb der Volkswagen-Konzern mit seinen Marken, die zusammengenommen ein Plus von 2,6 Prozent erzielten. Unter den VW-Marken gab es beim Sportwagenbauer Porsche einen Rückgang um gut 5 Prozent.
BYD-Absatz verdreifacht sich - niedriges Niveau
Die Opel-Mutter Stellantis konnte mit fast zehn Prozent deutlicher zulegen als der VW-Konzern. Von BMW und Mercedes-Benz wurden weniger Autos zugelassen. Deutlich im Plus lagen der chinesische Elektroautobauer BYD mit nahezu einer Verdreifachung auf einem eher niedrigen Niveau, und Tesla mit fast einem Drittel Plus nach dem scharfen Rückgang im Vorjahr.
Wie die Aktien der E-Auto-Riesen BYD und Tesla reagieren
Die BYD-Aktie legte in Hongkong am Dienstag letztlich um 4,49 Prozent auf 107,00 HKD zu, Tesla zeigen sich an der NASDAQ zeitweise 0,35 Prozent höher bei 382,20 US-Dollar.
BRÜSSEL (dpa-AFX)
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