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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Mehr Neuzulassungen 24.03.2026 17:05:00

BYD-Aktie im Blick: EU-Neuzulassungen steigen leicht - Jahresstart bleibt im Minus - Tesla-Aktie fester

BYD-Aktie im Blick: EU-Neuzulassungen steigen leicht - Jahresstart bleibt im Minus - Tesla-Aktie fester

Der Automarkt in der EU ist im Februar leicht gewachsen.

Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat stiegen die Neuzulassungen von Pkw um 1,4 Prozent auf 865.437 Autos, wie der Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. In den ersten beiden Monaten ergab sich aber ein Minus von 1,2 Prozent auf 1,665 Millionen Autos. Der Anteil vollelektrisch angetriebener Autos zog seit Jahresbeginn von 15,2 auf 18,8 Prozent an.

Volkswagen bleibt vorne

Im Februar gab es auf den großen Märkten Deutschland, Italien und Spanien insgesamt Zuwächse, während die Neuanmeldungen in Frankreich sanken. Marktführer in der EU blieb der Volkswagen-Konzern mit seinen Marken, die zusammengenommen ein Plus von 2,6 Prozent erzielten. Unter den VW-Marken gab es beim Sportwagenbauer Porsche einen Rückgang um gut 5 Prozent.

BYD-Absatz verdreifacht sich - niedriges Niveau

Die Opel-Mutter Stellantis konnte mit fast zehn Prozent deutlicher zulegen als der VW-Konzern. Von BMW und Mercedes-Benz wurden weniger Autos zugelassen. Deutlich im Plus lagen der chinesische Elektroautobauer BYD mit nahezu einer Verdreifachung auf einem eher niedrigen Niveau, und Tesla mit fast einem Drittel Plus nach dem scharfen Rückgang im Vorjahr.

Wie die Aktien der E-Auto-Riesen BYD und Tesla reagieren

Die BYD-Aktie legte in Hongkong am Dienstag letztlich um 4,49 Prozent auf 107,00 HKD zu, Tesla zeigen sich an der NASDAQ zeitweise 0,35 Prozent höher bei 382,20 US-Dollar.

BRÜSSEL (dpa-AFX)

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,Philip Lange / Shutterstock.com,Robert Way / Shutterstock.com

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