BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursrückgang trotz Expansion 16.04.2026 16:26:00

BYD-Aktie im Plus: Boom in Deutschland, vorsichtiger Kurs in Südafrika - neue Vorwürfe belasten

BYD-Aktie im Plus: Boom in Deutschland, vorsichtiger Kurs in Südafrika - neue Vorwürfe belasten

Die BYD-Aktie legt zu, gestützt von wachsendem Interesse in Europa. Gleichzeitig rücken eine Expansion und anhaltende Arbeitsrechtsbedenken stärker in den Fokus.

• BYD in Deutschland mit stark steigender Nachfrage und Zulassungen
• In Südafrika setzt der Konzern bewusst nicht auf Rabattschlachten
• Neue Vorwürfe zu Arbeitsrechtsverletzungen in Europa sorgen für Gegenwind

Starke Dynamik in Deutschland treibt Kurs

Die Aktie von BYD konnte am Donnerstag in Hongkong deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 5,51 Prozent bei 98,55 Yuan. Rückenwind kommt dabei vor allem aus Europa: Laut Reuters-Daten verzeichnete der E-Autobauer in Deutschland im ersten Quartal einen Anstieg der Kaufanfragen um 135 Prozent.

Auch bei den Zulassungen zeigt sich der Trend deutlich. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts, auf die sich Reuters bezieht, schnellten die Neuzulassungen im März um 327 Prozent nach oben. Dennoch bleibt der Marktanteil mit 1,2 Prozent noch überschaubar und liegt deutlich hinter etablierten Herstellern wie Volkswagen. Branchenbeobachter sehen darin jedoch einen Wendepunkt: Erstmals beginne die Nachfrage auch im Privatkundensegment spürbar anzuziehen.

Südafrika: BYD setzt auf Marke statt Preiskampf

Parallel treibt BYD seine Expansion in neue Märkte voran, etwa in Südafrika. Dort verzichtet der Konzern bewusst auf aggressive Preisstrategien, obwohl der Wettbewerb zunimmt.

"Wir jagen nicht den Zahlen hinterher, zumindest noch nicht", sagte Landeschef Steve Chang laut Reuters. Statt kurzfristiger Rabatte setzt das Unternehmen auf Markenaufbau und langfristige Positionierung.

Der Markt für Elektrofahrzeuge steckt in Südafrika noch in den Anfängen. 2025 stiegen die Verkäufe zwar um 7,1 Prozent auf 16.716 Einheiten, das Niveau bleibt jedoch niedrig. Viele Wettbewerber versuchen mit günstigen Einstiegspreisen Marktanteile zu gewinnen. BYD geht einen anderen Weg und setzt auf sogenannte Preisparität, also vergleichbare Preise zu Verbrennern. Chang betont: "Wir wollen den Wert unserer Fahrzeuge und die Interessen der Erstkäufer schützen."

Anhaltende Arbeitsrechtsvorwürfe stellen operative Fortschritte und Expansion in den Schatten

Bereits in den vergangenen Wochen kamen häufiger Vorwürfe ans Licht, so setzte etwa die brasilianische Regierung den E-Autobauer auf eine offizielle Beobachtungsliste. Nun gibt es neue Kritik aus Europa.

Laut Bloomberg wirft die Organisation China Labor Watch BYD Verstöße gegen Arbeitsrechte in einem Werk im ungarischen Szeged vor. Die Untersuchung spricht von möglichen Fällen von Schuldknechtschaft, illegaler Visa-Nutzung und überlangen Arbeitszeiten. Demnach hätten Arbeiter teils sieben Tage pro Woche gearbeitet und seien angewiesen worden, gegenüber Inspektoren falsche Angaben zu machen.

BYD weist die Vorwürfe zurück. Das Unternehmen erklärte, man halte sich strikt an gesetzliche Vorgaben und lege großen Wert auf verantwortungsvolles und transparentes Handeln. Für Anleger entsteht damit ein gemischtes Bild: Während operative Kennzahlen und Nachfrage weiter überzeugen, könnten regulatorische und reputative Risiken die internationale Expansion bremsen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

KI-Nachfrage treibt TSMC zu neuen Rekordgewinnen - Aktie im Fokus
Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti legen zu: Aufbruchsstimmung nach NVIDIA-Offensive hält an
Gerresheimer einigt sich auf Aufschub bei Abschlussvorlage - Aktie mit Höhenflug

Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com,Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu BYD Co. Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BYD Co. Ltd. 12,18 4,03% BYD Co. Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen