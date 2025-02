BYD-Aktie: Kursanstieg im Vorfeld wichtiger Autopilot-Ankündigung

• Harter Wettbewerb auf Chinas E-Automarkt• Anleger erhoffen sich Fortschritte bei BYDs Autopilot-System• BYD-Aktie springt hoch

Für die Aktie von BYD ging es letzte Woche an der Börse in Shenzhen um 21 Prozent aufwärts - damit war es die beste Woche seit Ende 2020. Am heutigen Montag wurde immerhin noch ein Plus von 0,99 Prozent auf schlussendlich 330,13 Yuan verzeichnet.

BYD stärkt Fahrzeugintelligenz

Kurstreiber ist die mit Spannung erwartete neue Strategie für BYDs intelligente Fahrtechnologie. Laut CnEVPost soll diese bei einem Event am 10. Februar ab 19:30 Uhr Ortszeit in BYDs globalem Hauptquartier in Shenzhen vorgestellt werden.

Anleger erhoffen sich von der Präsentation, dass das Unternehmen Fortschritte bei seinem Autopilot-System verkünden und weitere intelligente Funktionen für seine preisgünstigen Autos einführen wird. Ein signifikanter Durchbruch bei der Smart-Driving-Technologien dürfte BYDs Position im chinesischen E-Auto-Markt, auf dem das Unternehmen bereits eine führende Position einnimmt, weiter stärken. Zudem dürfte es dabei helfen, neue Märkte zu erschließen.

"BYDs beschleunigte Fortschritte beim Autopiloten werden angesichts seiner Position als Branchenführer bedeutende Auswirkungen auf den Markt haben, und andere Marktteilnehmer, insbesondere Marken für den Massenmarkt, werden folgen", zitiert "Bloomberg" aus einer Notiz von Analysten der Investmentbank Goldman Sachs.

Harter Wettbewerb

Der chinesische Markt für Elektroautos ist der größte der Welt und dementsprechend hart umkämpft. Technologien für das assistierte Fahren sind hierbei ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal und somit Verkaufsargument der Hersteller. Bisher sind vollautonome Fahrzeuge jedoch noch nicht weit verbreitet.

