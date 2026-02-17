BYD Aktie
17.02.2026 15:31:00
BYD-Aktie nach holprigem Start: Setzt der Konzern auf Expansion?
• Internationale Wachstumsstrategie: Chancen durch Expansion?
• Positive Analystenstimmen könnten Aktie neuen Schub geben
Die BYD-Aktie steht seit Jahren im Fokus von Investoren weltweit. Der chinesische Hersteller von Elektro- und Hybridfahrzeugen hat sich vom aufstrebenden Newcomer zum globalen Marktführer entwickelt. Der Tesla-Konkurrent setzt dabei auf internationale Expansion und stellt sich gleichzeitig regulatorischen und geopolitischen Herausforderungen.
Die Aktie des Auto-Riesen befindet sich seit geraumer Zeit jedoch auf Talfahrt: Innerhalb eines Jahres büßte das Papier mehr als 17 Prozent ein auf zuletzt 97,80 Hongkong-Dollar. Anleger fragen sich daher, ob sich ein Einstieg trotz dieser Schwächephase lohnt.
BYD unter Druck: Absatzeinbruch im Januar
Nach einem starken Jahr 2025, in dem der chinesische Elektroauto-Hersteller rund 4,6 Millionen Fahrzeuge auslieferte - ein Plus von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und im Rahmen des im Herbst gesenkten Jahresziels - verlief der Start ins Jahr 2026 laut dem Zulassungsbericht des Unternehmens deutlich holpriger.
Besonders vollelektrische Fahrzeuge legten im Vorjahr noch stark zu und stiegen um 28 Prozent auf 2,3 Millionen Einheiten. Im Januar 2026 gingen die Zulassungen neuer Elektroautos jedoch um 29,13 Prozent auf 232.358 Fahrzeuge zurück. Vor allem die Kategorie der Personenfahrzeuge sank von 323.811 auf 227.835 Einheiten, während kommerzielle Fahrzeuge leicht zulegten.
Experten sehen Potenzial trotz Kursrückgang
Dennoch bleibt der Expertenkonsens positiv: Auf TipRanks sprechen alle sechs Analysten-Ratings eine Kaufempfehlung aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 122,46 HKD und deutet auf ein Potenzial von rund 25,22 Prozent hin.
Auch die China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) erwartet für 2026 weiteres Wachstum im Markt für New Energy Vehicles (NEVs), wenn auch mit moderaterer Dynamik. Für BYD, das rund 23 Prozent Marktanteil hält, könnte das weiterhin steigende Verkaufszahlen bedeuten, allerdings bei moderatem Wachstum.
Juristischer Streit um US-Zölle
Darüber hinaus läuft eine brisante Klage BYDs gegen US-Importzölle vor dem US-Handelsgericht in New York, wie aus einem Reuters-Bericht hervorgeht. Das Unternehmen fordert die Rückzahlung gezahlter Zölle seit April 2025 und bezweifelt die Rechtsgrundlage des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) für die Strafzölle. Ein Erfolg könnte nicht nur Milliarden an Rückzahlungen bringen, sondern auch Trumps Zollstrategie für Elektrofahrzeuge erschüttern.
Expansion in Deutschland und Brasilien soll Zukunft sichern
Parallel zur aktuellen Entwicklung treibt BYD seine internationale Expansion voran. In Deutschland soll das Händlernetz bis Ende 2026 laut Medienberichten auf über 350 Standorte wachsen, um alle Kunden innerhalb von 20 Minuten erreichen zu können.
Auch in Brasilien setzt BYD auf Lokalisierung: Der Anteil lokal produzierter Fahrzeugkomponenten soll bis Januar 2027 auf 50 Prozent steigen, wie BYD-Senior Vice President Alexandre Baldy im Interview mit Reuters erklärte. Ziel sei die Verdopplung der Produktionskapazität im Werk Camaçari auf 300.000 Fahrzeuge pro Jahr und die Sicherung von rund 20.000 Arbeitsplätzen. Diese Schritte könnten womöglich langfristig die Wettbewerbsposition verbessern und die Margen stabilisieren.
