BYD-Aktie profitiert von Rekorden: Brasilien-Werk und Tai 7 als Treiber

BYD hat im brasilianischen Werk Camacari das 100.000. Elektroauto gefertigt

Fang Cheng Bao hat vom Tai 7 über 200.000 Einheiten verkauft

BYD-Aktie schließt in Hongkong höher

BYD sorgte mit gleich zwei Meldungen für Aufmerksamkeit: Wie CnEVPost berichtet, ist im brasilianischen Werk des chinesischen Autobauers das 100.000. Elektrofahrzeug vom Band gelaufen, während die BYD-Tochtermarke Fang Cheng Bao mit dem SUV Tai 7 die Marke von 200.000 verkauften Einheiten überschreitet. An der Börse in Hongkong reagierte die BYD-Aktie mit Kursgewinnen.

Brasilianisches Werk erreicht 100.000. E-Auto

Am Donnerstag rollte im Werk in Camacari im Bundesstaat Bahia ein BYD Seagull als 100.000. dort gefertigtes Fahrzeug vom Band. BYD teilte das in einer Unternehmensmitteilung mit, auf die sich neben CnEVPost auch mehrere brasilianische Medien wie Monitor Mercantil berufen. Das Modell wird in Brasilien und Mexiko als Dolphin Mini verkauft, in Europa als Dolphin Surf. Die Belegschaft am Standort ist inzwischen auf über 5.500 Beschäftigte gewachsen, während BYD die Kapazitäten weiter ausbaut.

Die Fabrik in Camacari nahm die Produktion am 1. Juli 2025 auf, finanziert mit einer Investition von 5,5 Milliarden brasilianischen Real, umgerechnet rund 1 Milliarde US-Dollar. Die erste Ausbaustufe ist auf eine Jahreskapazität von 150.000 Fahrzeugen ausgelegt. BYD will bis 2030 zur meistverkauften Automarke Brasiliens werden und zählt nach eigenen Angaben bereits heute zu den fünf größten Marken im Land.

Tai 7 wird schnellster kantiger SUV mit 200.000 Verkäufen

Auch auf dem Heimatmarkt liefert BYD einen Erfolg: Die Marke Fang Cheng Bao teilte am Montag über den chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo mit, dass die kumulierten Verkäufe des SUV-Modells Tai 7 die Marke von 200.000 Einheiten überschritten haben. Nach rund zehn Monaten seit dem Marktstart im September 2025 ist der Tai 7 damit nach Angaben der Marke der schnellste kantige SUV Chinas, der diese Schwelle erreicht.

Im Juni setzte das Modell 23.710 Einheiten ab, ein Plus von 29,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Seit dem 29. April ist neben der ursprünglichen Plug-in-Hybrid-Version auch eine batterieelektrische Version mit Schnellladetechnik erhältlich, deren Auslieferungen im Juli nach Angaben der Vertriebschefin auf mehr als 10.000 Einheiten steigen sollen. Fang Cheng Bao als Marke kam im Juni insgesamt auf 35.607 verkaufte Fahrzeuge, ein Zuwachs von 88,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

BYD-Aktie mit Kursplus in Hongkong

Die BYD-Aktie honorierte die Fortschritte: An der Börse Hongkong schloss der Titel am Montag 1,63 Prozent höher bei 90,15 Hongkong-Dollar. Ob sich das Tempo in Brasilien und bei Fang Cheng Bao in den kommenden Monaten fortsetzt, dürfte sich an den Auslieferungszahlen der Schnellladeversion des Tai 7 im Juli sowie an weiteren Produktionsmeldungen aus Camacari ablesen lassen.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

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