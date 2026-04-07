BYD-Aktie schwach: "Schandliste" aus Brasilien sorgt für Unruhe

Brasilien setzt den E-Autobauer auf eine offizielle Liste wegen arbeitsrechtlicher Verstöße. Der Schritt erhöht den Reputationsdruck und verunsichert Investoren.

• Brasilien setzt BYD auf Liste wegen sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen• Bericht belastet Image im wichtigsten Auslandsmarkt• Aktie mit Kursverlust und schwacher Jahresbilanz

Brasilien setzt BYD auf "Schandliste"

Der chinesische Elektroautobauer BYD sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert: Wie Reuters berichtet, hat die brasilianische Regierung das Unternehmen auf eine offizielle Liste von Arbeitgebern gesetzt, denen sklavenähnliche Arbeitsbedingungen vorgeworfen werden. Hintergrund ist ein Skandal aus dem Jahr 2024, bei dem chinesische Arbeiter Opfer von Menschenhandel und missbräuchlichen Vertragsbedingungen geworden sein sollen.

Nach Angaben von Reuters mussten Arbeiter unter anderem ihre Pässe abgeben, große Teile ihres Lohns nach China überweisen und eine Kaution von rund 900 US-Dollar hinterlegen. Arbeitsinspektoren berichteten zudem von beengten und unwürdigen Unterkünften. In einem Fall sollen 31 Personen in einem Haus mit nur einem Badezimmer gelebt haben.

Reputationsrisiko wächst im Schlüsselmarkt

Die Aufnahme in die Liste hat vor allem symbolischen und finanziellen Charakter. Laut Reuters kann BYD dadurch bestimmte Kredite brasilianischer Banken nicht mehr in Anspruch nehmen. Operativ bleibt das Geschäft jedoch zunächst unbeeinträchtigt, die Produktion im Werk läuft weiter.

Dennoch ist der Imageschaden erheblich. Brasilien gilt nach China als einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für BYD. Dass das Unternehmen trotz vorheriger Einigung mit Arbeitsstaatsanwälten auf die Liste gesetzt wurde, zeigt, wie ernst die Behörden den Fall bewerten. Firmen bleiben in der Regel zwei Jahre auf der Liste, sofern kein Gericht eine frühere Streichung anordnet.

BYD-Aktie mit Verlusten

Auch an der Börse bleibt die Entwicklung nicht ohne Folgen. In Hongkong verlor die BYD-Aktie am Dienstag 1,59 Prozent auf 27,20 Hongkong-Dollar, wie Daten von MarketWatch zeigen. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 19 Prozent.

Die schwache Performance spiegelt die Unsicherheit wider, die durch regulatorische Risiken und mögliche Reputationsschäden entsteht. Für Anleger rückt damit neben den operativen Perspektiven zunehmend auch die ESG-Bewertung des Unternehmens in den Fokus.

Belastungsfaktor für Investorenvertrauen?

Der Vorfall trifft BYD in einer Phase, in der der Konzern international expandieren und seine Position im globalen E-Automarkt weiter ausbauen will. Gerade in westlichen Märkten spielen Arbeitsstandards und Lieferketten zunehmend eine zentrale Rolle für Investitionsentscheidungen.

Ob BYD das Vertrauen der Investoren unter dem Vorfall leidet und ob der Autobauer dieses zurückgewinnen kann, hängt nun stark davon ab, wie transparent das Unternehmen den Vorfall aufarbeitet und welche Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen umgesetzt werden.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at