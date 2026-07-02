BYD-Aktie sehr stark, auch XPeng- und Xiaomi-Aktien höher: Neue Absatz-Dynamik bei Chinas E-Autobauern

Der Juni-Absatz bringt BYD zurück auf Wachstumskurs, doch der Blick auf die heimischen Konkurrenten XPeng und Xiaomi zeigt, wie hart der Kampf um Chinas E-Auto-Markt geworden ist.

BYD steigerte den Juni-Absatz auf 403.472 Fahrzeuge, plus 5,5 Prozent

Der Auslandsabsatz erreichte mit 175.349 Einheiten ein Rekordhoch

Auch XPeng und Xiaomi meldeten robuste Juni-Absätze

BYD ist zurück auf Wachstumskurs. Der chinesische Autobauer verkaufte im Juni 403.472 Fahrzeuge mit Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb und damit 5,46 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Absatzdaten hervorgeht. Es ist der zweite Zuwachs in Folge, und das Tempo zieht spürbar an: Im Mai hatte das Plus nur bei 0,26 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat kletterte der Absatz um 5,22 Prozent.

Das Auslandsgeschäft trägt die Wende

Den Ausschlag gab erneut der Export. Im Ausland setzte BYD 175.349 Fahrzeuge ab, ein Rekord und ein Sprung von 94,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Fast die Hälfte des Monatsabsatzes entfiel damit auf Märkte außerhalb Chinas, konkret 43,46 Prozent. Im Heimatmarkt bleibt der Druck dagegen hoch: Dort gingen 228.123 Fahrzeuge in den Verkauf, 22,02 Prozent weniger als vor einem Jahr, aber immerhin 2,39 Prozent mehr als im Mai. Nach Antrieben getrennt hielten sich reine Stromer mit 201.472 Einheiten fast stabil, ein Minus von 2,62 Prozent, während Plug-in-Hybride um 14,69 Prozent auf 195.820 Stück zulegten und die Schwäche im reinen Elektrogeschäft ausglichen.

BYD-Aktie reagiert auf die Erholung

Für Anleger zählt vor allem, dass sich die operative Talfahrt dreht. Monatelang hatte die Umstellung auf eine neue Batteriegeneration die Lieferzeiten einzelner Modelle verlängert und den Absatz gebremst. Das hatte auch die BYD-Aktie belastet, die erst vor kurzem noch auf den tiefsten Stand seit September 2024 gefallen war. Seit die Umbauten an den Produktionslinien auslaufen, lösen sich diese Engpässe jedoch. Wie erleichtert Anleger nun auf die Absatzmeldung reagieren, zeigt der Kurs der BYD-Aktie an der Börse in Hongkong: Dort zieht der Anteilsschein am Donnerstag als Reaktion auf die Zahlen, die am Vortag erst nachbörslich veröffentlicht wurden, zeitweise um 7,63 Prozent auf 67,70 HKD an.

XPeng und Xiaomi ziehen mit

Auch die kleineren Wettbewerber meldeten für den Juni Stärke. XPeng lieferte 40.126 Fahrzeuge aus, 15,93 Prozent mehr als vor einem Jahr und 24,78 Prozent mehr als im Mai. Das ist der beste Monatswert des laufenden Jahres und beendet eine Serie von fünf Monaten mit rückläufigen Zahlen. Getragen wurde die Wende vom neuen Flaggschiff-SUV GX, das im ersten vollen Verkaufsmonat 6.739 Einheiten erreichte. Die XPeng-Aktie bewegt sich in Hongkong mit 1,97 Prozent bei 51,65 HKD im Plus.

Xiaomi meldete für seine Autosparte erneut mehr als 30.000 Auslieferungen, den dritten Monat in Folge über dieser Marke, ohne wie üblich einen genauen Wert zu nennen. Das Jahresziel von 550.000 Fahrzeugen, ein Plus von rund 34 Prozent gegenüber 2025, verlangt im zweiten Halbjahr allerdings noch deutlich mehr Tempo. Die Xiaomi-Aktie klettert am Donnerstag in Hongkong dennoch zeitweise um 4,81 Prozent auf 19,60 HKD.

Im Halbjahr bleibt eine Lücke

Trotz der jüngsten Erholung bleibt für BYD im ersten Halbjahr ein Minus. Von Januar bis Juni summierte sich der Absatz auf 1.808.511 Fahrzeuge, 15,72 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Praktisch der gesamte Ausgleich kam aus dem Ausland, wo BYD in sechs Monaten 792.256 Einheiten absetzte, ein Zuwachs von 70,65 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern weiter 5,0 bis 5,5 Millionen Fahrzeuge an, nach 4,60 Millionen im Jahr 2025.

Ob die Wende trägt, zeigen die nächsten Monatszahlen Anfang August sowie die detaillierten Modelldaten des chinesischen Branchenverbands CPCA. Sie werden offenlegen, wie viel von der Juni-Stärke auf zuvor gestaute Bestellungen zurückgeht und wie viel auf echte Nachfrage.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at