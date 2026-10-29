Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Zahlen vorgelegt 29.10.2026 11:50:38

BYD-Aktie: Tesla-Rivale verfehlt Gewinnprognosen

BYD-Aktie: Tesla-Rivale verfehlt Gewinnprognosen

Der chinesische Elektroautobauer BYD hat im dritten Quartal den Gewinn weniger stark gesteigert als von Experten erwartet.

So stieg das Nettoergebnis um 28 Prozent auf gut 10 Milliarden chinesische Yuan (1,35 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Hongkong mitteilte. Analysten hatten mit einem noch kräftigeren Plus auf mehr als 12 Milliarden Yuan gerechnet.

Dies könnte die Aktie am Freitag in Hongkong weiter unter Druck bringen. Die Marktkapitalisierung des Konzerns an der Börse ist bis zum Handelsschluss am Donnerstag im laufenden Jahr um 28 Prozent auf umgerechnet rund 90 Milliarden Euro gesunken. Zum Vergleich: Der Börsenwert von Volkswagen fiel seit Ende 2025 um fast ein Drittel auf 35 Milliarden Euro.

Am chinesischen Automarkt ist derzeit viel in Bewegung. Während der Gesamtmarkt schwächelt, greifen chinesische Käufer verstärkt zu Elektroautos. Allerdings herrscht in diesem Segment ein harter Preiskampf, der zuletzt auch die Gewinne von BYD belastet hatte.

Dank gestiegener Exporte zog der Gewinn zuletzt aber wieder an. Den Umsatz steigerte BYD im dritten Quartal um 14 Prozent auf 221,5 Milliarden Yuan. Auch hier hatten Analysten mit einem stärkeren Anstieg gerechnet./men/zb/jha/

SHENZHEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Philip Lange / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

BYD Co. Ltd. 7,81 1,42% BYD Co. Ltd.
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,48 -0,49% Volkswagen (VW) AG Vz.

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