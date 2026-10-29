Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Zahlen vorgelegt
|
29.10.2026 11:50:38
BYD-Aktie: Tesla-Rivale verfehlt Gewinnprognosen
Dies könnte die Aktie am Freitag in Hongkong weiter unter Druck bringen. Die Marktkapitalisierung des Konzerns an der Börse ist bis zum Handelsschluss am Donnerstag im laufenden Jahr um 28 Prozent auf umgerechnet rund 90 Milliarden Euro gesunken. Zum Vergleich: Der Börsenwert von Volkswagen fiel seit Ende 2025 um fast ein Drittel auf 35 Milliarden Euro.
Am chinesischen Automarkt ist derzeit viel in Bewegung. Während der Gesamtmarkt schwächelt, greifen chinesische Käufer verstärkt zu Elektroautos. Allerdings herrscht in diesem Segment ein harter Preiskampf, der zuletzt auch die Gewinne von BYD belastet hatte.
Dank gestiegener Exporte zog der Gewinn zuletzt aber wieder an. Den Umsatz steigerte BYD im dritten Quartal um 14 Prozent auf 221,5 Milliarden Yuan. Auch hier hatten Analysten mit einem stärkeren Anstieg gerechnet./men/zb/jha/
SHENZHEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
18:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Volkswagen auf 85 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
14:00
|Sparzwang bei VW - Entwicklung des neuen E-Golfs ausgesetzt (dpa-AFX)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|17:19
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:19
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|17:19
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|7,81
|1,42%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,48
|-0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.