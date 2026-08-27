BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|Bilanz ante portas
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27.08.2026 19:52:00
BYD-Aktie vor Zahlen: Das erwarten Experten vom Tesla-Konkurrenten
BYD äußert sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,930 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,68 CNY je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 163,77 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 200,92 Milliarden CNY erzielt wurde.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com
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