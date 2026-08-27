BYD-Aktie vor Zahlen: Das erwarten Experten vom Tesla-Konkurrenten

Demnächst wird BYD die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

BYD äußert sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,930 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,68 CNY je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 163,77 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 200,92 Milliarden CNY erzielt wurde.

Redaktion finanzen.at