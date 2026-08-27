BYD Aktie

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WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

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Bilanz ante portas 27.08.2026 19:52:00

BYD-Aktie vor Zahlen: Das erwarten Experten vom Tesla-Konkurrenten

BYD-Aktie vor Zahlen: Das erwarten Experten vom Tesla-Konkurrenten

Demnächst wird BYD die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

BYD äußert sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,930 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,68 CNY je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 163,77 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 200,92 Milliarden CNY erzielt wurde.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

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