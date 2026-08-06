Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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Wenig Dynamik 06.08.2026 10:38:40

BYD-Aktie: Weiterer Absatzsprung für BYD auf dem deutschen Markt

BYD-Aktie: Weiterer Absatzsprung für BYD auf dem deutschen Markt

Der deutsche Automarkt hat zum Beginn des zweiten Halbjahres nur marginal an Dynamik zugelegt.

Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden im Juli 268.068 Pkw neu zugelassen und damit 1,2 Prozent mehr als im Juli des Jahres 2025. In den ersten sieben Monaten stiegen die Neuzulassungen um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau. Besonders gefragt waren im abgelaufenen Monat erneut Elektrowagen von BYD.

BYD kam mit einem Plus von 365,4 Prozent auf 5.240 Fahrzeuge, der Marktanteil liegt damit bei 2,0 Prozent. Deutliche Zuwächse verbuchten auch Xpeng (+371 Prozent) und Leapmotor (+329 Prozent), deren Marktanteile sind aber deutlich geringer.

Bei den deutschen Marken erreichte Smart auch im Juli ein deutliches Plus von 107 Prozent. Mini legte um gut 19 Prozent zu. Bei Mercedes ging es mit 8 Prozent ebenfalls spürbar noch oben. Leichte Zuwächse erzielten BMW (+0,5 Prozent) und Audi (+1,5 Prozent). Spürbar nach unten ging es bei VW mit minus 7,6 Prozent.

Die Neuzulassungszahlen der Elektro-Pkw (BEV) legten im Berichtsmonat den weiteren Angaben mit 78.609 Einheiten um 61,7 Prozent zu. Ihr Anteil betrug 29,3 Prozent und lag damit deutlich über dem Anteil der Plug-in Hybride, der 11,4 Prozent ausmachte. Einen Anteil von 18,9 Prozent erreichten die Benziner und damit 29,7 Prozent weniger als im Vergleichsmonat. Dieselbetriebene Neuwagen erreichten einen Anteil von 11,8 Prozent (-21,8 Prozent).

DOW JONES

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Philip Lange / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

BMW AG 59,66 1,77% BMW AG
Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 11,60 0,87% Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Ford Motor Co. 12,12 1,17% Ford Motor Co.
Geely 2,06 -0,02% Geely
Honda Motor Co. Ltd. (Spons. ADRS) 27,40 3,01% Honda Motor Co. Ltd. (Spons. ADRS)
Honda Motor Co. Ltd. 9,20 6,17% Honda Motor Co. Ltd.
Hyundai Motor Co Ltd 89,00 -25,83% Hyundai Motor Co Ltd
Mazda Motor Corp. 6,41 2,30% Mazda Motor Corp.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 47,00 0,28% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nissan Motor Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.2 Ord.Shares 4,35 2,48% Nissan Motor Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.2 Ord.Shares
Nissan Motor Co. Ltd. 1,85 2,31% Nissan Motor Co. Ltd.
Porsche Automobil Holding SE 29,07 0,59% Porsche Automobil Holding SE
Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 2,82 0,71% Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,96 1,48% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Renault S.A. 28,71 1,09% Renault S.A.
Suzuki Motor Corp. 10,75 0,19% Suzuki Motor Corp.
Tata Motors Ltd 345,00 0,36% Tata Motors Ltd
Tesla 283,70 2,23% Tesla
Toyota Motor Corp. 16,45 1,54% Toyota Motor Corp.
Toyota Motor Corp. (spons. ADRs) 164,00 0,61% Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)
Volkswagen (VW) St. 77,15 1,45% Volkswagen (VW) St.
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,22 1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.
Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 7,50 1,35% Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

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