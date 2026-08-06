Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Wenig Dynamik
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06.08.2026 10:38:40
BYD-Aktie: Weiterer Absatzsprung für BYD auf dem deutschen Markt
BYD kam mit einem Plus von 365,4 Prozent auf 5.240 Fahrzeuge, der Marktanteil liegt damit bei 2,0 Prozent. Deutliche Zuwächse verbuchten auch Xpeng (+371 Prozent) und Leapmotor (+329 Prozent), deren Marktanteile sind aber deutlich geringer.
Bei den deutschen Marken erreichte Smart auch im Juli ein deutliches Plus von 107 Prozent. Mini legte um gut 19 Prozent zu. Bei Mercedes ging es mit 8 Prozent ebenfalls spürbar noch oben. Leichte Zuwächse erzielten BMW (+0,5 Prozent) und Audi (+1,5 Prozent). Spürbar nach unten ging es bei VW mit minus 7,6 Prozent.
Die Neuzulassungszahlen der Elektro-Pkw (BEV) legten im Berichtsmonat den weiteren Angaben mit 78.609 Einheiten um 61,7 Prozent zu. Ihr Anteil betrug 29,3 Prozent und lag damit deutlich über dem Anteil der Plug-in Hybride, der 11,4 Prozent ausmachte. Einen Anteil von 18,9 Prozent erreichten die Benziner und damit 29,7 Prozent weniger als im Vergleichsmonat. Dieselbetriebene Neuwagen erreichten einen Anteil von 11,8 Prozent (-21,8 Prozent).
DOW JONES
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Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
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07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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07.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Stabiler Handel: MDAX beginnt die Sitzung wenig verändert (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|59,66
|1,77%
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|11,60
|0,87%
|Ford Motor Co.
|12,12
|1,17%
|Geely
|2,06
|-0,02%
|Honda Motor Co. Ltd. (Spons. ADRS)
|27,40
|3,01%
|Honda Motor Co. Ltd.
|9,20
|6,17%
|Hyundai Motor Co Ltd
|89,00
|-25,83%
|Mazda Motor Corp.
|6,41
|2,30%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|47,00
|0,28%
|Nissan Motor Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.2 Ord.Shares
|4,35
|2,48%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,85
|2,31%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,07
|0,59%
|Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|2,82
|0,71%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,96
|1,48%
|Renault S.A.
|28,71
|1,09%
|Suzuki Motor Corp.
|10,75
|0,19%
|Tata Motors Ltd
|345,00
|0,36%
|Tesla
|283,70
|2,23%
|Toyota Motor Corp.
|16,45
|1,54%
|Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)
|164,00
|0,61%
|Volkswagen (VW) St.
|77,15
|1,45%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,22
|1,14%
|Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
|7,50
|1,35%
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