BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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25.07.2026 18:00:00
BYD Already Surpassed Ford, and It's Only Now Revving Up Ambitions. Here's How It Can Win.
BYD made a huge splash after exploding onto the global electric vehicle (EV) scene and impressively surpassing Tesla in battery-electric vehicle (BEV) sales for the first time in history last year. Perhaps more surprising was that BYD also surpassed Ford Motor Company for No. 6 in total global units sold, including sales of BYD's plug-in hybrid EVs (PHEVs) that year.Rather than enjoying its meteoric rise to EV prominence and overall success, the Chinese juggernaut set its sights even higher: becoming the world's top automaker. Here's how it can get there. BYD's new target is ambitious: to overtake Toyota Motor (NYSE: TM) to become the undisputed largest car company in the world in five years. That would certainly be a feat considering Toyota sold more vehicles last year globally at 11.3 million than BYD (~4.6 million) and Ford (~4.4 million) combined, by a fairly wide margin. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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