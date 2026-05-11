BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
12.05.2026 01:00:05
BYD and peers make strides in every market but their own
Beijing is switching its attention to newer sectors such as AI and roboticsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!