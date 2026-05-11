BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

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12.05.2026 01:00:05

BYD and peers make strides in every market but their own

Beijing is switching its attention to newer sectors such as AI and roboticsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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