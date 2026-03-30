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30.03.2026 06:31:29
BYD: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BYD hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,12 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 HKD je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,28 Prozent auf 260,74 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 297,23 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,22 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 245,52 Milliarden CNY gerechnet.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,88 HKD beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,00 HKD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 861,13 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 830,17 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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