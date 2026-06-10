BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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10.06.2026 07:02:14
BYD chairman says firm will be world’s biggest automaker in five years as shares slide
The company has struggled to restore growth after its domestic sales were hit by intensified competition with local peers over the past...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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