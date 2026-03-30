30.03.2026 06:31:29

BYD Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BYD Company hat am 27.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 SGD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD Company ein EPS von 0,030 SGD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 43,45 Milliarden SGD – das entspricht einem Abschlag von 14,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50,93 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,070 SGD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei BYD Company ein Gewinn pro Aktie von 0,090 SGD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 144,32 Milliarden SGD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 142,18 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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