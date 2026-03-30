BYD Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BYD Company veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte BYD Company 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD Company in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,52 Milliarden USD im Vergleich zu 38,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,177 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 35,49 Milliarden USD erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,500 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 106,39 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 110,46 Milliarden USD ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,572 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 120,59 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at