BYD Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BYD Company lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 SGD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 SGD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,28 Prozent auf 36,59 Milliarden SGD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,13 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at