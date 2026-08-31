BYD Company legte Quartalsergebnis vor

BYD Company präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD Company 0,680 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 194,59 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,92 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at