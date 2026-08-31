31.08.2026 06:31:29

BYD Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BYD Company hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,59 Milliarden USD – ein Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD Company 27,78 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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