30.03.2026 06:31:29

BYD Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BYD Company präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD Company 1,72 CNY je Aktie erwirtschaftet.

BYD Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 237,70 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 274,85 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,58 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,61 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 794,02 Milliarden CNY – ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem BYD Company 765,68 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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