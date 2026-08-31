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31.08.2026 06:31:29
BYD: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
BYD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 HKD gegenüber 0,730 HKD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 216,79 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223,98 Milliarden HKD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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