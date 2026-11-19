BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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19.11.2026 12:59:38
BYD dealer-linked entity raises stake in Bali Thai operator Katrina to 13.1%
It bought over 21 million Katrina shares at S$0.0238 apiece in an off-market dealWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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