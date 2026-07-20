Q2 Holdings Aktie

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WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098

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20.07.2026 15:51:00

BYD Delivered 557,090 Battery-Electric Vehicles in Q2 2026. Here Is What That Means for Tesla's Global Dominance.

There's no denying Tesla (NASDAQ: TSLA) ushered electric vehicles (EVs) into the mainstream, even making them cool. And for a long time, being the first to do so meant Tesla was the biggest and best-known name in the business.Nothing invites competition to a new market like a proven opportunity, though. Now, Tesla's facing a slew of competitors, with one particular EV titan to worry about. That's China's BYD Company (OTC: BYDDY), which shipped 557,090 battery-powered vehicles last quarter alone, topping Tesla's much-improved total of 480,126, and reclaiming the top spot temporarily lost in Q1.Data source: CNEVPost. Chart by author.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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