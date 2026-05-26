BYD Aktie

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WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

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26.05.2026 17:16:00

BYD Dolphin G DM-i: Plug-in-Hybrid-Kleinwagen kommt im Juni

BYD kündigt den Dolphin G DM-i an, einen Plug-in-Hybrid-Kleinwagen mit über 1000 km Reichweite. Der Vorstellung im Juni sollen Auslieferungen im Herbst folgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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