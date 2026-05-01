BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

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01.05.2026 15:40:53

BYD exports jump as soaring fuel prices spur global EV demand

BYD’s overseas sales soared in April as surging petrol prices in the wake of the Iran war spurred renewed interest in electric...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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