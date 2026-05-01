BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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01.05.2026 15:40:53
BYD exports jump as soaring fuel prices spur global EV demand
BYD’s overseas sales soared in April as surging petrol prices in the wake of the Iran war spurred renewed interest in electric...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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