Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
05.02.2026 00:29:04
BYD extends German car sales lead over Tesla with 1,000% surge
Chinese-owned brands MG, Leapmotor and Xpeng have for months expanded in Europe amid a bruising EV price war at homeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!