BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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09.04.2026 00:48:00
BYD eyes more Porsche hires for luxury line’s Europe push
European manufacturers are grappling with poor sales of their priciest EVs and muted demand in ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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