BYD greift Porsche an - Denza Z sorgt für Vorbestellboom - Aktie höher

BYD-Aktie legt am Mittwoch zu

Supersportwagen Denza Z sammelt binnen fünf Tagen über 1.000 Vorbestellungen

BYD will erste Denza Z Fahrzeuge noch 2026 ausliefern

Die BYD-Aktie gewann am Mittwoch im Hongkonger Handel letztlich 0,93 Prozent auf 86,95 Hongkong-Dollar, während die Luxusmarke Denza für zusätzlichen Rückenwind sorgt. Der neue elektrische Supersportwagen Denza Z verzeichnet nach Angaben von Electrek binnen fünf Tagen weltweit mehr als 1.000 Vorbestellungen. Alle drei angebotenen Ausführungen verkaufen sich bislang "gut", heißt es. Das Modell feierte am 9. Juli beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien Premiere, der Vorverkauf in China startete vorgestern, einen Tag vor der Ankündigung der Bestellzahl. Für BYD ist der Denza Z der erste elektrische Supersportwagen der Konzerngeschichte und soll die Luxusmarke im Ausland stärker positionieren.

Drei Motoren, rund 1.600 PS: Die Technik hinter dem Denza Z

Basis des Denza Z ist die neue e3-Plattform von BYD, auf der laut Electrek erstmals ein vollständig selbst entwickeltes Steer-by-Wire-System ohne klassische Lenksäule zum Einsatz kommt. Drei Elektromotoren leisten zusammen eine Systemleistung von rund 1.600 PS und ein maximales Drehmoment von 1.240 Newtonmetern. Angeboten wird der Denza Z in drei Ausführungen: Coupe, Spider und Racing. Die Racing-Variante beschleunigt mit optionalen Halbschlickreifen laut Denza in 1,96 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 350 Kilometern pro Stunde. Coupe und Spider benötigen für denselben Sprint 2,25 beziehungsweise 2,30 Sekunden, womit beide Varianten laut Unternehmensangaben schneller sind als der Porsche 911 Turbo S. Ergänzt wird die Technik durch das neue Dämpfungssystem DiSus-M, das die Viskosität nach Unternehmensangaben innerhalb von Millisekunden an ein Magnetfeld anpassen soll.

Vorverkauf: Großbritannien deutlich teurer als China

Der Vorverkauf des Denza Z startete zunächst in Großbritannien, wo die Preise laut BYD bei 142.900 britischen Pfund beginnen, umgerechnet rund 192.000 US-Dollar. Seit kurzem ist die Bestellung auch auf dem chinesischen Heimatmarkt möglich, dort beginnt der Einstiegspreis bei 680.000 Renminbi Yuan und damit bei umgerechnet rund 100.000 US-Dollar, etwa der Hälfte des britischen Niveaus. Wie Electrek mitteilte, laufen die Verkäufe in beiden Märkten bislang zufriedenstellend. Die erste Auslieferung der Fahrzeuge soll noch in diesem Jahr erfolgen, weitere Länder sollen im Verlauf des Jahres und 2027 hinzukommen.

Nach den ersten Vorbestellzahlen dürfte sich zeigen, ob sich die Nachfrage nach dem Marktstart in weiteren Ländern fortsetzt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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